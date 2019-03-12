دور الإعلام في مساندة الأدب بثقافة الشرقية

بينما نظمت مكتبة كفر صقر بمجلس مدينه كفر صقر محاضرة عن "دور الإعلام في مساندة الأدب" ألقاها حمدي عبد العظيم تحدث عن أن الإعلام يساعد الأدب فى نشره وتعريف المجتمع به، ويشجع الأدباء على إظهار أفضل ما عندهم، فالإعلام يجعل الأدباء يبادرون فى جذب المواطنين لهم ولمؤلفاتهم.





أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة المتنوعة احتفالا باليوم العالمي للمرأة بفرع ثقافة الشرقية، حيث ناقش بيت ثقافة القنايات كتاب بعنوان "المرأة في عصر الديمقراطية" تأليف إسماعيل مظهر، ويتناول الكتاب أهمية المرأة في تطور الحضارات القديمة، ودور الإسلام في حماية حقوق المرأة، وفى العصر الحديث تولت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.وفي نفس السياق عقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "دور الأم في تربية الأبناء" وضحت أن الأم هي رمز الحب والعطاء والتضحية، والأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء فالأم لها دور أساسي في تربية ونشأة أطفالها وتجهيز الجيل القادم من أجل رفعة الوطن وتقدمه، كما أقام قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة".وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ناقشت مكتبة الصنافين كتاب "الأطفال الموهوبين ذوى الإعاقات" تأليف عادل عبد الله، يوضح الكتاب أن الأطفال الموهوبين ذوى الإعاقات يجب أن يحصلوا على اهتمام أكبر سواء داخل الأسرة أو المدرسة.ونظم قصر ثقافة الحسينية مسابقة ثقافية للأطفال.