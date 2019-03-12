ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

دور الإعلام في مساندة الأدب بثقافة الشرقية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:45 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة المتنوعة احتفالا باليوم العالمي للمرأة بفرع ثقافة الشرقية، حيث ناقش بيت ثقافة القنايات كتاب بعنوان "المرأة في عصر الديمقراطية" تأليف إسماعيل مظهر، ويتناول الكتاب أهمية المرأة في تطور الحضارات القديمة، ودور الإسلام في حماية حقوق المرأة، وفى العصر الحديث تولت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي نفس السياق عقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "دور الأم في تربية الأبناء" وضحت أن الأم هي رمز الحب والعطاء والتضحية، والأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء فالأم لها دور أساسي في تربية ونشأة أطفالها وتجهيز الجيل القادم من أجل رفعة الوطن وتقدمه، كما أقام قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة".

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ناقشت مكتبة الصنافين كتاب "الأطفال الموهوبين ذوى الإعاقات" تأليف عادل عبد الله، يوضح الكتاب أن الأطفال الموهوبين ذوى الإعاقات يجب أن يحصلوا على اهتمام أكبر سواء داخل الأسرة أو المدرسة.

بينما نظمت مكتبة كفر صقر بمجلس مدينه كفر صقر محاضرة عن "دور الإعلام في مساندة الأدب" ألقاها حمدي عبد العظيم تحدث عن أن الإعلام يساعد الأدب فى نشره وتعريف المجتمع به، ويشجع الأدباء على إظهار أفضل ما عندهم، فالإعلام يجعل الأدباء يبادرون فى جذب المواطنين لهم ولمؤلفاتهم.

ونظم قصر ثقافة الحسينية مسابقة ثقافية للأطفال.

ترشيحاتنا

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو

علي جمعة يكشف عن شخص لا تقبل أعماله 40 ليلة لهذا السبب

شاهد..تعليق نارى من الهلالى على رأى شيخ الأزهر فى تعدد الزوجات

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

تعرف على طريقة إخفاء محادثاتك على واتس آب دون الحاجة لحذفها

ناقد فني عن محمد رمضان: معندوش حتى مدير أعمال بيفهم في توظيف موهبته.. فيديو

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزاءها.. فيديو

نائب رئيس وزراء الجزائر: بوتفليقة اتخذ أهم قرار منذ الاستقلال عن فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

لأول مرة منذ 10 سنوات: تركيا تدخل نفق الركود الاقتصادي ..فيديو
الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو
ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو
الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟