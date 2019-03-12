إصابة 4 أشخاص في مشاجرة مع ميكانيكي بسبب إصلاح سيارة

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بحى شبرا إثر خلافات مع ميكانيكي؛ بسبب إصلاح سيارة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من قسم شرطة دمنهور يفيد بوصول كل من "زهران ع ز"، 63 سنة، بالمعاش مصاب "جروح وكدمات ونزيف بالأنف"، نجله تامر 37 سنة سائق .. مقيمين أبوالريش دائرة القسم مصاب "جروح بالوجه والرأس".





وبسؤالهما .. اتهما "خالد م ا"، 37 سنة، ميكانيكى ومقيم شبرا بدائرة القسم مصاب "جروح بالساعد الأيسر " عرفه ا ا 58 سنة عامل ومقيم أبو الريش بدائرة القسم .. مصاب " جرح بالرأس".





بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما إثر حدوث مشادة بينهم تطورت لمشاجرة أثناء تواجدهم بالورشة الخاصة بالمتهم الأول بسبب خلاف على إصلاح السيارة الخاصة بالمصاب الثانى.





وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب وإتهما المصابين بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها و تحرر المحضر اللازم القسم وجارٍ العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.