التصديري للسلع الهندسية ينظم بعثة تجارية لتنزانيا ورواندا.. أبريل المقبل





ينظم المجلس التصديري للسلع الهندسية بعثة تجارية إلى لتنزانيا ورواندا في الفترة من 22 إلى 28 أبريل المقبل بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين.



وأشار المجلس في بيان له، أن البعثة تستهدف قطاعات الاجهزة المنزلية والكهربائية - الصناعات الكهربائية والالكترونية - الطلمبات والمراجل والمحركات - وسائل النقل - الآلات والمعدات - مكونات السيارات - المعادن وتشكيل المعادن - الآلات الزراعية.





ونوه المجلس إلى أن القطاعات السابقة تمتلك فرصا واعدة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وهو ماستدعى تنظم بعثة تجارية لتعزيز ودعم سبل التعاون بها بين مصر وتنزانيا ورواندا.

