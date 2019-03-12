سراج الدين: وزارة السياحة تقدم كل الدعم للمستثمرين

قدم سراج الدين سعد مساعد وزير السياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة ملفا كامل بكافة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين السياحيين بمنطقتي نوبيع وطابا بجنوب سيناء.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو صدقي والتي تناقش مشاكل المستثمرين ومعوقات الاستثمار السياحي بمطقتي نوبيع وطابا بجنوب سيناء.





وأكد مساعد الوزير، أن وزارة السياحة تقدم كل الدعم للمستثمرين السياحيين ونحن معهم ولكن معظم المعوقات والمشاكل لا دخل للوزارة بها ولا بد من التنسيق والتعامل مع كافة الوزارات الأخرى للتغلب عليها لأن معظم المشاكل إما تخص ملف الطيران أو ملف التعامل مع وزارة المالية أو ملفات أخرى بعيدا عن وزارة السياحة ومن أجل ذلك نحن بدورنا نقدم كافة تلك المشاكل والمعوقات في تقرير رسمي لأمانة اللجنة ويسلم مساعد الوزير التقرير لرئيس اللجنة الدكتور عمرو صدقي.



