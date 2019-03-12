ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

عنوانها الوحدة الوطنية .. مستقبل وطن في زيارة لكنيسة مارمرقص

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:51 م
مستقبل وطن في زيارة
مستقبل وطن في زيارة لكنيسة مارمرقص
زار وفد من حزب مستقبل وطن أمانه إمبابة برئاسة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب وسيد درويش أمين عام أمانة قسم امبابة وهشام إمام عضو الحزب وعيد ذكي برنابا عضو مستقبل وطن وذلك لتقديم التهنئة للقمص مرقص رمزي راعي كنيسة مارمرقص في الاحتفالية المقامة داخل الكنيسة بمناسبة مرور ٤١ عاما على رسامته كاهنا على كنيسة مارمرقص.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحفاظ على النسيج الوطني للشعب المصري والحرص على ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية.

وأكدت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب خلال كلمتها أن الوحدة الوطنية أساس التقدم في أي مجتمع وقد دل التاريخ على أن ضعف الأمم وانحلالها يكون السبب الرئيسي وراءه هو وحدة أبنائها وعدم وعيهم بأهمية وضرورة الوحدة الوطنية.

وأوضحت قائلة "تزداد أهمية الوحدة الوطنية في عصرنا الحاضر حيث يواجه هذا العصر كثير من التحديات تختلف عن تحديات الماضي. فالثورة المعلوماتية والغزو الثقافي كل تلك التحديات تفرض علينا أن نؤهل أبناءنا لمواجهتها".

واكد سيد درويش أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بقسم إمبابة قائلا : "لا تقتصر الوحدة الوطنية على الحروب فقط وإنما في السلم أيضا من خلال تضافر جهود أبناء المجتمع من خلال الممارسات اليومية البسيطة. وما أكثر المظاهر التي تتجلى فيها اتحاد الشعب المصرى وتجاهل كل مظاهر الفرقة التي يسعى الأعداء لبثها في روح المصريين".

وأضاف نحتاج في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى تنمية الوحدة الوطنية والعمل على ترسيخها ونبذ العنف والإرهاب والعمل على بناء الإنسان وتنمية مهاراته من أجل الصمود أمام تحديات هذا العصر.

وأكد عيد ذكي برنابا عضو مستقبل وطن أن المجتمع المصرى يتمتع بالوحدة الوطنية بين أبنائه منذ فجر التاريخ ولعل ابرز واشهر محاولة للتوحيد بين أبناء الوطن ما يعرف بتوحيد القطرين على يد الملك مينا في العصر الفرعوني وانه لم تتحقق النصرة على العدو الإسرائيلي في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر إلا بالاتحاد بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف هشام إمام خلال كلمته أن الوحدة الوطنية هي ابرز ركائز الوطنية وأحد أهم دعائمه ومقوماته التي تجمع وتربط بين أبناء الوطن وتقوم بشكل أساسي على حبهم لهذا الوطن وانتمائهم. مشيرا إلى أنه أينما تحل الوحدة الوطنية تختفي كافة الشرور والخلافات والأحقاد والعنف والعنصرية وتسود أجواء المحبة والتسامح والتكاتف والتآخي والتعايش.

موضوعات متعلقة

"مستقبل وطن" ينظم زيارة لمصابى حادث الروضة فى معهد ناصر..صور

"مستقبل وطن" بالمنوفية يناقش الخطة الاستراتيجية للعام الجديد

" نرى فيك مستقبل وطن " مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي بمركز أبوتيج في أسيوط .. صور

ننشر تشكيل حزب «مستقبل وطن» بعد اندماجه مع «من أجل مصر».. فيديو وصور

برلمانية خلال مؤتمر تنظيم الأسرة: يجب الاهتمام بالصحة الإنجابية

مقرات جديدة وأعمال خدمية.. نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن في المحافظات.. افتتاح مقر جديد بشبين الكوم.. وماراثون جري لمتحدي الإعاقة بالجيزة

ترشيحاتنا

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو

فى ذكرى ميلادها .. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة سعاد نصر .. نوستالجيا

4 شائعات طلاق بالوسط الفني..إنفصال ريهام حجاج وابنة غادة عبد الرازق أبرزهن

حكاية بلدة عُثِرَ بها على أعظم البرديات العربية في العالم.. صور

الريم أول سيارة دفع رباعي إماراتية بخبرات مصرية..قريبا بالأسواق

الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو

عبد العال يلجأ إلى حيل جديدة لإقناع النواب بحضور الجلسات

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

اليوم.. شباب الأهلي يواجه الزمالك بميت عقبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو
ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو
الطيب: ندعم الوافدين الأفارقة لنشر الإسلام الصحيح في بلادهم.. فيديو
شيخ الأزهر: تقديم منح تعليمية مجانية لـ 2000 طالب إفريقي..فيديو
الطيب: تدشين مقر اتحاد الجامعات الأفريقية بمصر حدث تاريخي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟