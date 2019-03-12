عنوانها الوحدة الوطنية .. مستقبل وطن في زيارة لكنيسة مارمرقص

زار وفد من حزب مستقبل وطن أمانه إمبابة برئاسة الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب وسيد درويش أمين عام أمانة قسم امبابة وهشام إمام عضو الحزب وعيد ذكي برنابا عضو مستقبل وطن وذلك لتقديم التهنئة للقمص مرقص رمزي راعي كنيسة مارمرقص في الاحتفالية المقامة داخل الكنيسة بمناسبة مرور ٤١ عاما على رسامته كاهنا على كنيسة مارمرقص.



تأتي هذه الزيارة في إطار الحفاظ على النسيج الوطني للشعب المصري والحرص على ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية.



وأكدت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب خلال كلمتها أن الوحدة الوطنية أساس التقدم في أي مجتمع وقد دل التاريخ على أن ضعف الأمم وانحلالها يكون السبب الرئيسي وراءه هو وحدة أبنائها وعدم وعيهم بأهمية وضرورة الوحدة الوطنية.



وأوضحت قائلة "تزداد أهمية الوحدة الوطنية في عصرنا الحاضر حيث يواجه هذا العصر كثير من التحديات تختلف عن تحديات الماضي. فالثورة المعلوماتية والغزو الثقافي كل تلك التحديات تفرض علينا أن نؤهل أبناءنا لمواجهتها".



واكد سيد درويش أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بقسم إمبابة قائلا : "لا تقتصر الوحدة الوطنية على الحروب فقط وإنما في السلم أيضا من خلال تضافر جهود أبناء المجتمع من خلال الممارسات اليومية البسيطة. وما أكثر المظاهر التي تتجلى فيها اتحاد الشعب المصرى وتجاهل كل مظاهر الفرقة التي يسعى الأعداء لبثها في روح المصريين".



وأضاف نحتاج في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى تنمية الوحدة الوطنية والعمل على ترسيخها ونبذ العنف والإرهاب والعمل على بناء الإنسان وتنمية مهاراته من أجل الصمود أمام تحديات هذا العصر.



وأكد عيد ذكي برنابا عضو مستقبل وطن أن المجتمع المصرى يتمتع بالوحدة الوطنية بين أبنائه منذ فجر التاريخ ولعل ابرز واشهر محاولة للتوحيد بين أبناء الوطن ما يعرف بتوحيد القطرين على يد الملك مينا في العصر الفرعوني وانه لم تتحقق النصرة على العدو الإسرائيلي في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر إلا بالاتحاد بين أبناء الشعب المصري.



وأضاف هشام إمام خلال كلمته أن الوحدة الوطنية هي ابرز ركائز الوطنية وأحد أهم دعائمه ومقوماته التي تجمع وتربط بين أبناء الوطن وتقوم بشكل أساسي على حبهم لهذا الوطن وانتمائهم. مشيرا إلى أنه أينما تحل الوحدة الوطنية تختفي كافة الشرور والخلافات والأحقاد والعنف والعنصرية وتسود أجواء المحبة والتسامح والتكاتف والتآخي والتعايش.

