خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو

قال الدكتور أحمد علي، الخبير الاقتصادي: إن تقديم الحكومة لتقرير متابعة خاص بها كل 6 أشهر للبرلمان يكشف مدى المسؤولية والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة، كما أنه في إطار ما تم الاتفاق عليه عند منح الثقة لها في 25 يوليو الماضي.





وأضاف "علي" خلال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN" اليوم الثلاثاء، أنه لابد من استمرار الشفافية والوضوح والمصارحة من الحكومة، حيث أنها تقدم تقريرها كل 6 أشهر في إطار نصف سنوي، لما تم إنجازه.





وتابع "علي" أن التقارير التي تقوم بها الحكومة تنفي وتكشف الشائعات الكثير التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، حيث إنها رد واضح وصريح لدحر تلك الشائعات.





وأوضح الخبير الاقتصادي أن التقرير لا يتضمن فقط ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة، ولكن أيضًا يشمل خطة عملها خلال الفترة القادمة داخل كل القطاعات.



