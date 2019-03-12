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تعليم

ايتيان أهيلي: إنشاء مكتب لاتحاد الجامعات الأفريقية بمصر انطلاقة قوية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:32 م
افتتاح المقر الإقليمي
افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأز
محمد شحتة
قال الدكتور ايتيان أهيلي، أمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية: إن إنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في مصر يشكل انطلاقة قوية علي المسار الصحيح، من أجل الاستجابة لمتطلبات التعليم العالي في أفريقيا ومصر، وسد الفجوة وتقليل العجز في البلدان الأخرى، كما يعد فرصة للعمل سويًا في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه الاتحاد. 

وتقدم أهيلي، خلال كلمته في حفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لحصول مصر على رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيدًا كذلك بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الأزهر على المستوى الأفريقي، كما عبر عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لما قدمته جامعة الأزهر من مستوى متميز في التصنيف الأفريقي.

وأكد أمين عام الجامعات الأفريقية أن افتتاح المقر الإقليمي يعد خطوة مهمة للأمام، وأننا نفخر بهذه الخطوة، التي جاءت في وقتها، وتدل على التزام مصر بدورها التاريخي تجاه أفريقيا من أجل تدعيم التعليم العالي.

وتُعقد فعاليات افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور ايتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

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