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رياضة

تاريخ مواجهات حسام حسن والإسماعيلي قبل اللقاء المرتقب

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:33 م
حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادى سموحة منافسه الإسماعيلي اليوم على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.

وتعد المباراة هي الأولى لحسام حسن المدير الفني لسموحة الذي يسعى لانتشال الفريق من دوامة النتائج السلبية وتراجع ترتيبه في الجدول.

ونرصد لكم سجل مواجهات حسام حسن أمام الإسماعيلي :

- لعب العميد 15 مباراة امام الاسماعيلي كمدرب حقق الفوز في مباراتين فقط وخسر 5 مواجهات وتعادل في 8 مباريات .

- سجل أبناء حسام حسن 11 هدفا في مرمي الإسماعيلي بينما اهتزت شباكه بـ16 هدفا

-لم يسبق لـ حسام حسن مواجهة فريق الإسماعيلي خلال تدريبه لفريق مصر المقاصة موسم 2012-2013 وفريق بيراميدز 2018-2019.

كما أن حسام حسن لم يكن على رأس القيادة الفنية لفريق المصري أمام الإسماعيلي في دور الـ8 يوم 15 يوليو 2016 من بطولة كأس مصر وذلك بسبب واقعة الاعتداء الشهيرة على مصور صحفي وتم احتجازه على أثرها تولي المهمة الفنية طارق سليمان بدلا منه وانتهت المباراة بفوز الدراويش بنتيجة هدفين دون رد .

جدير بالذكر أن العميد حسام حسن سبق له تولى المهمة الفنية لفريق الإسماعيلي في الفترة من 9 أغسطس 2011 وحتى 28 ديسمبر 2011 ولعب مباراتين في بطولة كأس مصر أمام بني سويف بدور الـ 16 وفاز برباعية نظيفة وبعدها لعب أمام المقاولون العرب في دور الـ8 وخسر بنتيجة 3-1 .

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