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ثقافة

سلطان الحرافيش على مسرح المركز الثقافي بطنطا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:49 م
صدى البلد
طارق موسى
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروضها المسرحية بفرع ثقافة الغربية، حيث شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا، أولى عروض مسرحية "سلطان الحرافيش" لفرقة القومية المسرحية.

وتدور أحداث المسرحية في إطار تاريخي حيث تروى حكاية أخر سلاطين المماليك "طومان باي" والذي تولى الحكم بعد مقتل عمه السلطان الغوري في موقعة مرج دابق.

جدير بالذكر أن "سلطان الحرافيش" من تأليف الدكتور طارق عمار وألحان وتوزيع عبد الله رجال وإخراج السيد فجل، ومن المقرر أن تستمر عروضها حتى 20 مارس الجاري.

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