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أخبار العالم

شاهد ... سيدة تنسى طفلها في المطار وموقف رجولي من قائد الطائرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:56 م
طائرة
طائرة
شيرين عادل
اضطرت طائرة ركاب سعودية متجهة إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، للعودة إلى جدة بعد أن اكتشفت مسافرة أنها نسيت طفلها في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

ونشر مقطع روسيا اليوم عبر "تويتر" مقطع فيديو، يوضح طلب الطيار من مراقبي الحركة الجوية الحصول على إذن للعودة إلى المطار.

ووسط ذهول طاقم مراقبة الحركة الجوية، يقول الطيار: "هل يمكننا العودة أم ماذا؟ لقد نسيت مسافرة طفلها في صالة الانتظار وترفض استكمال الرحلة".

وهنا تأكد الطاقم من قوانين بروتوكول الرحلات الجوية، وردوا بالقول: "حسنا يمكنك العودة، هذا أمر جديد تماما بالنسبة لنا".

وادعى مستخدم موقع "تويتر"، الذي شارك الصوت الأصلي للحادث، أن الأم لم تترك طفلها في صالة الانتظار بمفرده، بل كان مع أخته التي استقلت الحافلة الخطأ، وتأخرت عن الرحلة.

وعندما أدركت الأم أن ابنتها وأخاها لم يصعدا على متن الرحلة، أصرت على عودة الطائرة، وفقا للتقارير.

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