شاهد.. تكريم مديرية تعليم الغربية في مؤتمر المعلمون أولا

أعلنت وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني اليوم الثلاثاء، تكريم مديرية التربية والتعليم بالغربية في المؤتمر الثالث لبرنامج "المعلمون أولًا" والذي أقيم بقاعة الاجتماعات بمبنى صندوق دعم وتنمية المشروعات التعليمية، لدورها البارز في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وذلك في إطار قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة العمل بالبرنامج لتطوير السلوك المهني للمعلمين.



وبحسب بيان، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تنفيذ واستدامة أثر البرنامج، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية.



وقال الشناوي عايد، وكيل التعليم بالغربية، لافتا أن الوزارة كرمت قيادات المديرية من بينها مدير المديرية وزينب سيد أحمد مصطفى، المنسق الميداني للبرنامج بمحافظة الغربية، مشيرًا بقوله " حضر التكريم ناصر حسن، وكيل المديرية ومدير عام التعليم الفني بالغربية، نائبًا عن وكيل الوزارة".



وكشفت وكيل التعليم أن مديرية التعليم أشرفت على تدريب 3081 معلمًا ومديرًا، ضمن فعاليات البرنامج، وذلك في الفترة من 16/9/2018 وحتى 10/3/2019.