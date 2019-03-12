نيقولا معوض: لا أمانع العودة لتقديم برامج تلفزيونية

أكد الفنان نيقولا معوض أنه من الممكن أن يعيد تجربة التقديم التلفزيوني مرة أخرى.



وقال "معوض" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنه لا يمانع العودة لمجال عمله الأول كمذيع ولكنه يبحث عن فكرة مختلفة، لافتا إلى أنه يميل إلى فكرة تقديم برنامج اجتماعي.



من ناحية أخرى، يواصل نيقولا معوض تصوير دوره في أحداث المسلسل اللبنانى "الباشا، والذى يشارك فى بطولته كل من رشيد عساف وجيهان خماس ورانيا عيسى.



العمل تدور أحداثه في عام 1912 حول قصة حياة رجل لديه أربعة أولاد، ويستعرض العمل علاقتهم به والمشاكل التى تواجه الأطفال فى هذه المرحلة، وهو من إخراج عاطف كيوان وتأليف رازى وردة.



يذكر أن آخر أعمال نيقولا معوض فى الدراما المصرية هو مسلسل "طلعت روحي"، والذى يشارك فى بطولته كل من إنجى وجدان وميار الغيطى وسلمى أبو ضيف وإخراج رامى رزق الله.