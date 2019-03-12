ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى فى أمسية كلاسيكية بالأوبرا.. الجمعة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:44 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، أمسية كلاسيكية فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح الأوبرا الكبير.

ومن المقرر أن تتضمن الأمسية، تقديم عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبت خصيصًا لآلة البيانو منها افى ماريا لـ شوبرت، صولفيجيتو لـ باخ، فريليس لـ بيتهوفن، ومختارات من أعمال شوبان، استوريا لـ البينيز، إلى جانب السلام الوطنى التى أعادت مشيرة صياغته ليتناسب مع آلة البيانو.

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ).

حازت "مشيرة" على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، حيث قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، تشغل حاليًا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها أكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث.

ترشيحاتنا

كامل الوزير يبدأ مهام عمله باجتماع مغلق مع قيادات السكة الحديد.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

كلوب: متفائل بمواجهة بايرن ميونخ.. وليفاندوفسكي مهاجم عالمي

الريم أول سيارة دفع رباعي إماراتية بخبرات مصرية..قريبا بالأسواق

بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزاءها.. فيديو

شاهد .. القدر ينقذ لاعبين من سقوط عمود فى الاستاد

الأرصاد: طقس غير مستقر غدا.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

فى ذكرى ميلادها .. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة سعاد نصر .. نوستالجيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

فيديو

نفين جامع: نجاح المشروع يعتمد على تأهيل صاحبه على كافة المستويات.. فيديو
شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط
لطفي لبيب: حالتي الصحية منعتني من المشاركة فى مسرحية الملك لير.. فيديو
خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو
تعرف على أسباب مد فترة التقدم لحج الجمعيات إلى 24 مارس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟