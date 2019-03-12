عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى فى أمسية كلاسيكية بالأوبرا.. الجمعة

تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، أمسية كلاسيكية فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح الأوبرا الكبير.



ومن المقرر أن تتضمن الأمسية، تقديم عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبت خصيصًا لآلة البيانو منها افى ماريا لـ شوبرت، صولفيجيتو لـ باخ، فريليس لـ بيتهوفن، ومختارات من أعمال شوبان، استوريا لـ البينيز، إلى جانب السلام الوطنى التى أعادت مشيرة صياغته ليتناسب مع آلة البيانو.



يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ).



حازت "مشيرة" على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، حيث قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، تشغل حاليًا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها أكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث.