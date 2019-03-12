"مظاهر التعليم الديني في الفن القبطي" محاضرة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، محاضرة بعنوان "مظاهر التعليم الديني في الفن القبطي"، تلقيها الأستاذة الدكتورة سماح الصاوي، أستاذ الآثار الرومانية والقبطية بكلية الآداب، جامعة دمنهور.

تلقي المحاضرة الضوء على دور الفنان المسيحي القديم في نشر الطرق المتعددة للتعاليم الدينية مستخدمًا وسائل وأساليب مختلفة، والتي تنوعت ما بين توظيفها من خلال الأعمال التصويرية أو الأيقونات أو المنحوتات.

وتتناول المحاضرة من خلال الأدلة الأثرية ماهية الأساليب والأدوات المستخدمة في التعليم، والأشخاص الذين تلقوا التعليم في هذا الوقت والمعلمين الذين قاموا بالتدريس.

وتأتي المحاضرة في إطار البرامج والمواسم الثقافية التي ينظمها برنامج الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها المتخصصون في كافة فروع الدراسات القبطية.

