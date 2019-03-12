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رياضة

هشام يكن مديرا فنيا لـ إيروسبورت.. وتدعيم الفريق بلاعبين جدد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:32 م
هشام يكن
هشام يكن
القسم الرياضي
وقع هشام يكن، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على عقود تدريب فريق الكرة الأول بنادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، والذي سينافس بدءًا من الموسم الجديد بدوري القسم الرابع منطقة القاهرة.

وعقد مسئولو نادي إيروسبورت عدد من الجلسات مع هشام يكن خلال الأيام الماضية، في حضور اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس الإدارة والدكتور زكريا محي الدين، نائب رئيس النادي، أثمرت على الاتفاق بصورة كاملة على كافة الخطوط العريضة وتفاصيل التعاقد.

وتقدم نجم منتخب مصر بتصوره لمجلس إدارة نادي إيروسبورت ووضع خطته المستقبلية لقيادة الفريق نحو الدوري الممتاز، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها النادي والدعم الذي وجده.

ويعمل يكن في الفترة الحالية على اختيار العناصر البارزة لتدعيم صفوف الفريق سواء من قطاع الطيران أو من الخارج لبناء فريق قوي قادر على الصعود نحو دوري الأضواء والشهرة.

ومن المقرر أن يحسم هشام يكن خلال الساعات الجارية أسماء الجهاز المعاون بالكامل وتقديمه لمجلس الإدارة، لتولي شارة البدء رسميا.

ووجهت إدارة نادي إيروسبورت التهنئة لهشام يكن على تولي المنصب ووعدته بتوفير كافة متطلبات الفريق لتحقيق الحلم والتأهل إلى الدوري الممتاز في أقل مدة زمنية.

ومن جانبه أعرب هشام يكن عن سعادته بتوليه المنصب الجديد، مؤكدا أنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول العرض بعد اجتماعه مع المسئولين والحصول على الوعد بالدعم والعمل على قلب رجل واحد للصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكد يكن، أن نادي بحجم إيروسبورت وهو تابع لوزارة الطيران المدني، من الطبيعي أن يكون متواجدا مع الكبار وهو ما قام به خلال التصور الذي سيضمن الصعود إلى الممتاز من خلال التصور الذي تم وضعه مع مجلس الإدارة.

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