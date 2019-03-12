وزيرة الثقافة تشهد تكريم أبطال عرض الطوق والإسورة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، حفل تكريم أبطال العرض المسرحى "الطوق والإسورة" الذى نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالمسرح القومى، وذلك بمناسبة فوز العرض لجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، فى الدورة الحادية عشر لمهرجان المسرح العربي، الذى استضافته مصر فى الفترة من 10 حتى 16 يناير الماضى.



جاء ذلك بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومى، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة مديحة حمدي، والفنانة أمال رمزي، والمخرج فهمى الخولى، والمخرج عصام السيد، والمخرج شادي سرور مدير مسرح الطليعة، والفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، وكوكبة كبيرة من الفنانين والنقاد والمخرجين ورجال الصحافة والإعلام .



وقبل الاحتفال، تفقدت وزير الثقافة معرض المركز القومي للمسرح الذي ضم مقتنيات ودروع وكتب وملابس تخص العرض وصور لقيادات قدمت الدعم بمختلف أشكاله للعرض، بإشراف محمد فاروق منظم المعرض.



وأشاد الفنان ياسر صادق فى كلمته بما حققه العرض من نجاح وحصوله على جائزة المهرجان، وقال إن فوز المسرحية بأفضل عرض بمهرجان المسرح العربي يعد تتويجا للمسرح المصري، وأنه أصبح قادرا على المنافسة، مشيرا إلى دعم الدكتورة إيناس عبد الدايم للحركة المسرحية والذى يؤكد حرصها الكبير على مشاهدة ومتابعة العروض المسرحية.



ولفت إلى أن عودة المسرح للريادة وفوز العرض يرجع الي مساندة قيادات وزارة الثقافة ودعمهم المستمر، منهم المخرج خالد جلال، والمخرج إسماعيل، والمخرج شادي سرور.



وقدم الفنان أحمد سلامة الحفل الذى بدأ بعرض فيلم تسجيلي عن مسرحية "الطوق والإسورة"، أعقبه عزف موسيقي للفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح، لأروع الألحان التراثية منها "أهواك، نسم علينا الهوي، النهر الخالد، كلمة حلوة"، ثم مقطوعات موسيقية من موسيقى العرض، وفقرة غنائية من أغاني العرض للمطرب كرم مراد.



فى ختام الحفل، سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان ياسر صادق، شهادات تقدير لأبطال العرض وجميع المشاركين فيه، كما أهدى درع المركز لاسم الأديب يحيى الطاهر عبد الله، والكاتب المسرحى الدكتور سامح مهران، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج شادى سرور.



وأهدى الفنان ياسر صادق، درع المركز القومى للمسرح للدكتورة إيناس عبد الدايم، وأشار إلى أن المخرج خالد جلال يتواجد حاليا بدولة فيتنام، ويرأس الوفد المصرى لمسرح القاهرة للعرائس، المشارك فى الأسبوع المصرى الفيتنامى.



وعقب ذلك، أهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم درع وزارة الثقافة للمخرج ناصر عبد المنعم، ووجه عبدالمنعم، الشكر والامتنان للمخرج فهمى الخولى والمخرج عصام السيد والدكتور عادل عبده والمخرج اسماعيل مختار والمخرج شادى سرور والفنان سامح مجاهد، لما قدموه جهد ومساندة للعرض، ودعم للحركة المسرحية بوجه عام.