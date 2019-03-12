مؤتمر صحفي للإعلان عن بطولة مصر للدارتس بمرسى علم.. الخميس

ينظم الاتحاد المصري للدارتس، برئاسة الدكتور يحيي عبدالقادر، مؤتمرا صحفيا، بعد غد الخميس، للإعلان عن بطولة مصر الدولية للدارتس، والتي ستقام في مرسى علم بالبحر الأحمر في الفترة من 26 مارس إلى 1 إبريل المقبل، والتي تقام تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، وهي أول بطولة رسمية لرياضة الدارتس في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وبحسب البيان الصادر، جرى إدراج هذه البطولة في الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لتقام سنويا فى مثل هذا الموعد ليس هذا فقط بل أن الاتحاد المصرى للدارتس تقدم بطلب للاتحاد الدولى بأن تتمكن مصر من إقامة بطولة أخرى فى نفس العام وتدرج أيضا على الأجندة الدولية وبما يمكن مصر من إقامة بطولتين دوليتين سنويا واحدة بمنطقة البحر الاحمر والأخرى بالبحر المتوسط مع إمكانية اختيار أماكن البطولات كى تنطلق من المقاصد السياحية العالمية التى تملكها مصر، والتى تضم منشآت ومقومات سياحية تلبي مطالب وتوقعات لاعبى الدارتس ومرافقيهم ووسائل الإعلام العالمية المصاحبة من جميع أنحاء العالم وتتيح المشاركة فى المنافسات فى إطار المعايير الدولية والفوز بالجوائز المالية الضخمة.



وأكد الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري للعبة أن تنظيم البطولات الدولية يعتبر أحد الأعباء المالية الضخمة التى تواجه العمل فى مجال الرياضة بشكل عام ويتطلب تضافر جهود مجمعة من عدة مصادر، ولذلك وجب التوجه بالشكر والتقدير إلى الجهات الراعية لهذه البطولة من القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين الوطنيين الذين اخذوا على عاتقهم مسؤولية انجاح بطولة تقام لأول مرة فى مصر فتم توفير الجوائز المالية التى بلغت 40 ألف دولار وبقية اعباء التنظيم المادية والمعنوية بكل دقة واقتدار.



كما وجه "عبد القادر" التحية والتقدير لوسائل الإعلام المصري سواء الحكومية أو الخاصة علي كل ما بذلوه خلال الفترة الماضية لنشر ثقافة رياضة الدارتس وتغطية جميع البطولات السابقة والشكر والتقدير لوسائل الاعلام الاجنبية والمراسين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات على دعمهم الإعلامي الدائم للاتحاد وتشريفهم هذا المؤتمر.



وبلغ عدد اللاعبين المشاركين حتى الآن 177 لاعبا ولاعبة من 16 دولة عربية وإفريقية وأوروبية يتنافسون خلال 6 أيام في بطولات الفردى والزوجى للرجال والسيدات، وستبدأ البطولة بحفل افتتاح يحضره رئيس الاتحاد الدولى وكبار الشخصيات وسيتم توزيع الجوائز بقيمة 40 ألف دولار فى حفل الختام.