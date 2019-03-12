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برلمان

مذكرة لرئيس البرلمان بسبب تغيب مسئولي محافظة الجيزة عن اجتماع لجنة الشكاوى

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:48 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
ماجدة بدوي
رفعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية، بسبب تغيب مسئولي محافظة الجيزة عن حضور اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بدون اعتذار. 

وبحسب بيان، لم يحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، أي من مسئولي محافظة الجيزة؛ حيث كان من المقرر مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال هندي، بشأن تخصيص مكان (باكية) في موقف المنيب الجديد لسيارات الأجرة الخاصة بمركز الفشن محافظة بنى سويف.

وأدى غياب مسئولى محافظة الجيزة إلى غضب اللجنة ودفع النائب جمال هندى وكيل لجنة الاقتراحات للتهديد بتجميد عضويته في اللجنة.

وأكد همام العادلى رئيس اللجنة أن غياب المسئولين بمحافظة الجيزة عن اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى أمر غير مقبول، وإن اللجنة ستتقدم بخطاب شديد اللهجة لوزارة التنمية المحلية.

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