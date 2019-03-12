ضبط 8 آلاف لتر محروقات و2.6 طن أسماك وسردين فاسدة بالبحيرة

تمكن رجال مباحث التموين بالبحيرة خلال حملة مكبرة للتصدى لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السلع المدعمة، من ضبط 8 آلاف لتر محروقات تم تجميعها بمحطة وقود تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 2.6 طن أسماك وسردين مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى ثلاجات الحفظ بأبو حمص.



وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العقيد وجدى الصيرفى، مدير إدارة شرطة مباحث التموين، يفيد بضبط كل من "عبد الهادى. ا"، 39 سنة، صاحب محطة رصيف لتمويل السيارات بقرية درشا بمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة "سولار - بنزين 80"، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته كمية 5 آلاف لتر سولار، و3 آلاف لتر بنزين 80 بإجمالـى مضبوطات كمية 8000 لتر مواد بترولية مدعمة.



و"عطا. ع"، 32 سنة، تاجر أسماك، مقيم قرية كتاكت بمركز أبو حمص، لحيازته كميات من كراتين الأسماك والسردين المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى (حسب تقرير الطب البيطرى)، وتخزينها داخل عنبر مؤجر له بثلاجة لاشين بالطريق الزراعى السريع بدائرة مركز كفر الدوار، وضبط بحوزته كمية 2.637 طن أسماك وسردين مجمدة.



وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.