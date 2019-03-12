تعرف على أسباب مد فترة التقدم لحج الجمعيات إلى 24 مارس ..فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن، إن الوزيرة الدكتورة غادة والى وجهت بضرورة مد فترة التقدم لحج الجمعيات حتى 24 مارس لأن بعض المواطنين يشتكون من أن الأوراق المطلوبة تتطلب بعض الوقت .



وأكد "عبد الموجود" خلال اتصال هاتفى عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن 24 ألف متقدم لحج الجمعيات حتى أمس، منوهًا إلى أن كل محافظة تحدد مستويات الحج وهذا ما يختاره الحاج وبعد الفوز بالقرعة يدفع مبلغ الحج.



ولفت "المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن" إلى أن المواطن لايحتاج سوى تسجيل بياناته بالاستمارة ويكون منضم لإحدى الجمعيات الأهلية والتى تكون من ضمن أغراضها رحلات الحج والعمرة وعدم وجود أى مخلفات خلال عامين ماضيين.

