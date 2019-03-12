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رياضة

معلول وفرجاني ساسي ضمن قائمة تونس لمباراتي سوازيلاند والجزائر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:26 م
منتخب تونس لكرة القدم
منتخب تونس لكرة القدم
أعلن المدير الفني لمنتخب تونس آلان جيريس، قائمة لاعبي نسور قرطاج من أجل الانضمام إلى معسكر لمباراة سوازيلاند فى ختام تصفيات أمم إفريقيا، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل والجزائر وديا.

جاءت قائمة نسور قرطاج على النحو الآتي:
أيمن البلبولي، ومعز حسان، وفاروق بن مصطفى، ووجدي كشريدة، ومحمد دراغر، ولاري العزوني، وصيام بن يوسف، وديلان برون، وعلي معلول، وأسامة الحدادي، وأيمن بن محمد، وياسين مرياح، ورامي البدوي، ومحمد أمين بن عمر، وإلياس السخيري، وفرجاني ساسي، وبلال السعيداني، ونعيم السليتي، وأنيس البدري، وسيف الدين الخاوي، وبسام الصرارفي، ووهبي الخزري، وطه الخنيسي، ويوسف المساكني، وفراس شواط، وياسين الشماخي.

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