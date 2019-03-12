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محافظات

الاستخدام الأمثل لأحجار الزينة ندوة بمؤتمر تنمية الصعيد بالأقصر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:23 م
الاستخدام الأمثل
الاستخدام الأمثل لأحجار الزينة بصعيد مصر في ندوة بالاقصر
خالد رياض وشمس يونس
شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، في محاضرة بعنوان "إلقاء الضوء على الثروات المعدنية وأحجار الزينة بصحراء صعيد مصر"، والتي قدمها الدكتور عصران محمد حسن الأستاذ بكلية علوم سوهاج قسم الجيولوجيا.

وتحدث المحاضر عن تواجد هذه الثروات وتركيزها وانتشارها بالإضافة الى الأنواع المختلفة لأحجار الزينة ومدى الاستخدام الأمثل لها.

أقيمت المحاضرة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الأول لتنمية محافظات جنوب الصعيد الذي تنظمه جامعة سوهاج بالتعاون مع ٣ جامعات أخرى خلال الفترة من ١١-١٣ مارس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى لفندق ايزيس قاعة رقم ٣ بمحافظة الأقصر.

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