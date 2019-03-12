الاستخدام الأمثل لأحجار الزينة ندوة بمؤتمر تنمية الصعيد بالأقصر

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، في محاضرة بعنوان "إلقاء الضوء على الثروات المعدنية وأحجار الزينة بصحراء صعيد مصر"، والتي قدمها الدكتور عصران محمد حسن الأستاذ بكلية علوم سوهاج قسم الجيولوجيا.





وتحدث المحاضر عن تواجد هذه الثروات وتركيزها وانتشارها بالإضافة الى الأنواع المختلفة لأحجار الزينة ومدى الاستخدام الأمثل لها.



