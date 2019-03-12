رئيس شعبة الذهب بالفيوم: حركة البيع والشراء تعاني ركودا.. فيديو

أكد المهندس عبد المحسن مصطفى رئيس شعبة المصوغات الذهبية بمحافظة الفيوم، أن هناك ركود حركة البيع والشراء للذهب بسبب مصروفات المدارس والامتحانات والدروس الخصوصية فى الفترة الحالية، والتى أدت إلى ضعف حركة الشراء وضعف الإقبال على شراء الذهب.



وأضاف مصطفى أن إقبال العرسان على شراء الشبكة ضعيف جدا، ومعظم العرسان يكتفوا بشراء محبس ودبلتين فقط، والعروسة تبدي رضاء من أجل توفير مبالغ لشراء الأثاث وتجهيز الشبكة.



وأكد رئيس شعبة المصوغات الذهبية بالفيوم أن حركة البيع أكثر من الشراء، ويلجأ الأهالي إلى البيع لقضاء مصالحهم والوفاء باحتياجاتهم نحو ابنائهم بالمدارس والجامعات.