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أخبار العالم

الكرملين: الموقف الأمريكي من مشروع التيار الشمالي-2 عدائي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:29 م
الكرملين
الكرملين
أ ش أ
وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الموقف الأمريكي من مشروع (التيار الشمالي-2) بـ"العدائي" وبالمحاولة غير النزيهة في مجال المنافسة.

وقال بيسكوف - في تصريح له اليوم، الثلاثاء، تعليقا على تصريحات أمريكية بشأن نية واشنطن فرض عقوبات إضافية على (التيار الشمالي-2): "إن أسعار الغاز الروسي المنقول عبر أنابيب المشروع هي أسعار تنافسية، وأنه على الولايات المتحدة التفكير في كيفية بيع الغاز الذي تنتجه مرتفع الثمن".

وأضاف المتحدث: "إن الموقف العدائي غير التنافسي من قبل الولايات المتحدة لهذا المشروع الاقتصادي معروف جيدا، وهو ليس جديدا بالنسبة لنا".

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