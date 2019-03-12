الكرملين: الموقف الأمريكي من مشروع التيار الشمالي-2 عدائي

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الموقف الأمريكي من مشروع (التيار الشمالي-2) بـ"العدائي" وبالمحاولة غير النزيهة في مجال المنافسة.



وقال بيسكوف - في تصريح له اليوم، الثلاثاء، تعليقا على تصريحات أمريكية بشأن نية واشنطن فرض عقوبات إضافية على (التيار الشمالي-2): "إن أسعار الغاز الروسي المنقول عبر أنابيب المشروع هي أسعار تنافسية، وأنه على الولايات المتحدة التفكير في كيفية بيع الغاز الذي تنتجه مرتفع الثمن".



وأضاف المتحدث: "إن الموقف العدائي غير التنافسي من قبل الولايات المتحدة لهذا المشروع الاقتصادي معروف جيدا، وهو ليس جديدا بالنسبة لنا".