معركة متجددة وتحذيرات متبادلة بين الاتحاد والغرفة للسيطرة على الغوص.. والنشاط في النهاية الضحية.. صور

الإنقاذ البحرى: أموال الدولة تخرج بالعملة الصعبة للخارج بأمر غرفة الغوص

كيف يراقب علينا منافس لنا؟.. والقرارات تسمح بالاحتكار

النشاط يجب أن يدار من جهات محايدة





* أصحاب مراكز الغوص:معركة متجددة يشهدها نشاط الغوص من وقت لآخر ما بين الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ التابع لوزارة الرياضة وغرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة، حيث تجددت خلال اليومين الحاليين بعد انتشار خطاب موجه من الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب والرياضة إلى اتحاد الغوص والذي اعتبر الاتحاد المصرى للغوص هو المعنى فنيا بشئون لعبة الغوص بعد أن اعتبرها لعبة ويتعين عليه القيام بدوره قانونا كما أن المنشآت التي تقع بالقرى السياحية تقع تحت مظلة الاتحاد فنيا طبقا لأحجية القانون.وعلى الفور أصدرت غرفة الغوص بيان أعلنت فيه أن ما ورد بالخطاب الصادر من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة لا يعبر إلا عن رأي كاتبه وليس له أي مرجعية قانونية ، ويُعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وأن الإشراف الفني للاتحادات يقتصر فقط على أعضائها من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية ونوهت الغرفة إنه يجب على أعضائها ضرورة عدم الالتفات - بأي صورة من الصور- لما يُروجه اتحاد الغوص المذكور من أخبار مغلوطة ومضللة وعدم التعامُل معه نهائيًا تحت أي مسمى ، أو سداد أي رسوم سواء لكارنيهات أو معاينات وإفادتنا في حالة رصدكُم لأي محاولات بالتعدي بأي صورة من الصور على المُنشآت السياحية أعضاء الغرفة من الاتحاد المذكور.ومع تبادل التحذيرات والخطابات ما بين الاتحاد المصرى للغوص وغرفة سياحة الغوص أصبح النشاط وأصحاب مراكز الغوص حائرة ما بين الجهتين خاصة مع انتشار سماسرة مراكز الغوص والمراكب السفارى فى ظل احكام السيطرة على التراخيص.ويقول حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة إن نشاط الغوص في تدهور من وقت لآخر وذلك بسبب الصراع القائم ما بين الاتحاد المصرى للغوص وغرفة سياحة الغوص فهناك العديد من المشاكل التى لا يتم الالتفات إليها مثل تلك الأموال من العملات الأجنبية التى تنفق على تجديد كارنيهات الغواصين والمدربين والتى يجب أن تكون مع منظمات عالمية يتم توريد مبالغ ما بين 200 إلى 600 يورو لكل غواص ومدرب سنويا وتقوم غرفة الغوص بعدم منح ترخيص مزاولة مهنة لأى غواص دون دفع تلك المبالغ لتلك المنظمات التي تأخذ العملة الصعبة خارج مصر مطالبا بعمل منظمة مصرية تكون هي صاحبة منح الترخيص ويكون عائدات تلك المبالغ لصندوق تحيا مصر.يضيف مروان سمير صاحب عدد من مراكز الغوص أن النشاط يجب أن يدار من جهات محايدة فكيف يكون صاحب مركز غوص منافس مشرف ومراقب ومفتش على منافس له فالطبيعة البشرية لن تحقق العدالة خاصة اذا كنت تمتلك سلطة ضد منافسك.وأضاف سمير أن هناك قرارات مثل منع تراخيص مراكب السفارى سمح بنوع من الاحتكار، حيث وصلت رخصة المركب السفارى فى السوق 800 ألف جنيه مشيرا إلى أن هذا المبلغ المستثمر مستعد لدفعه لصالح البلد فى صندوق تحيا مصر وليس فى كرش السماسرة والمحتكرين فى سبيل منح ترخيص مركب سفارى.وأوضح مروان أن الأنباء التى ترددت عن عدم منح تراخيص جديدة لمراكز غوص بالفنادق هو أيضا نوع من الاحتكار مطالبا بالعدول عن هذا القرار إذا كان فى المخطط خاصة وأن سبق تطبيقها وتم الغائه بسبب الأنشطة الاحتكارية التي تم ممارستها بسببه.وكشف الخبير السياحى عصام على أن الصراع المتجدد ما بين الاتحاد المصرى للغوص وغرفة شركات السياحة يهدد صناعة الغوص، وأن فكرة أن يكون المفتش أو المراقب أو صاحب السلطة هو منافس ويعمل فى نفس المال الذي يفتش عليه يفتح مجال للشك والريبة والكيل بمكيالين لذلك يجب على الدولة الالتفات لهذا الشأن الذى يمثل يمثل ما يصل إلى 60% من نسبة السياحة القادمة للبحر الأحمر بجانب قرارات عشوائية قد تصدرها غرفة الغوص للسماح بالاحتكار والسوق السوداء لبيع رخص مراكز الغوص.وأوضح أنه على سبيل المثال لو صدر قرار بمنع تراخيص جديدة لمراكز الغوص فى الفنادق فان القرار يفتح فرصه كبيره للاحتكار حيث قام مجموعه من الاشخاص بترخيص عدد من مركز الغوص قبل صدور القرار المزمع صدوره قريبا وتأجير تلك الرخص بأسعار قد تصل الى 300 الف جنيه وهو ما يشير إلى أن القرار يخدم تجار السوق السوداء لمراكز الغوص.وطالب محمد الشامى صاحب مركز غوص وزير السياحة بالتدخل لتعديل أو وقف القرارات التى تتسبب فى غلق أكثر من 42 مركز غوص وأنشطة بحرية بالغردقة، مؤكدا أن أصحاب مراكز الغوص مستعدون لدفع المبالغ التى يريد تجار السوق السوداء الحصول عليها منهم كمقابل بيع أو تأجير رخص قديمة حيث سمح لهم هذا القرار بذلك أن يدفعوا تلك المبالغ لصالح صندوق تحيا مصر أو لخزانة الدولة بدلا من دفعها لتجار السوق السوداء.