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أكاديمية البحث العلمى ترسم مستقبل تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن البعد في مصر.. تستعين بنماذج دولية تسير على خطاها.. والتجربة الإماراتية نموذج يحتذى به فى تعزيز دور قطاع البرمجيات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:01 م
البحث العلمى
البحث العلمى
نهلة الشربيني
  • أكاديمية البحث العلمي تستعرض نماذج دولية لتطوير برمجيات تكنولوجيا الفضاء
  • التجربة الإماراتية نموذج يحتذى به فى تعزيز دور قطاع برمجيات الفضاء

قدمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقريرا بعدد من الدراسات التي استعرضت من خلالها الخطة الاستراتيجية لبرمجيات الفضاء، والتي تضمنت 3 محاور رئيسية هى الرؤية والرسالة، وهندسة البرمجيات فى مجال الفضاء، وتكنولوجيا تطبيق برمجيات الفضاء.

واستهل تقرير الأكاديمية بشرح الرؤية والرسالة الخاصة ببرمجيات الفضاء للعديد من التجارب الإقليمية، متضمنا التجربة الخاصة بالمملكة العربية السعودية وكيف بدأ تطور البرمجيات الخاصة بالفضاء فى مؤسسة كبيرة وهى مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولجيا.

وتم عرض الرؤية والرسالة لخطة تطوير تكنولوجيات برمجيات الفضاء، وشرح التقرير بالتفصيل كيف بدأت المملكة بتطوير برمجيات الأقمار الصغيرة التى يطلق عليها "Cube Satellite" لتأخذ مسار التطوير من الدرجات الاولى والبسيطة التى يسهل إنجاز مخرجات منها بعدد محدود من الموارد البشرية إلى أن تمكنت من إجراء برمجيات أكثر صعوبة ومتراكبة نوعا ما.

وأثناء هذا المسار، عرض التقرير نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص والتهديدات التى واجهت خطة تطوير برمجيات الفضاء للتوضيح الدروس المستفادة من هذه التجربة، حيث انتقل التقرير بعد ذلك لعرض تجربة دولة الإمارات العربية لبحوث وتكنولوجيا الفضاء، وكيف نجحت دولة الإمارات في الاستفادة اقتصاديا وتكنولوجيا من خلال تطوير قطاع برمجيات الفضاء والاتصالات وكيف تنمى دولة الإمارات الشقيقة العامل البشرى على المستوى التقنى العاملي لتقف فى مصاف الدولة المتقدمة على المستوى التكنولوجى بما يخدم تقدم ورقى المجتمع.

كما قدمت التجربة الإماراتية نموذجا يحتذى به فى تعزيز دور قطاع برمجيات الفضاء في الارتقاء بمستوى التعليم والمعرفة وبناء الكفاءات الوطنية المبدعة.

فى السياق نفسه، تناول التقرير بعض التجارب العالمية التى يمكن أن نكتسب خبرة منها بما يفيد تطوير الوضع الحالى للبرمجيات الخاصة ببرنامج الفضاء المصرى، وكان من ضمن هذه التجارب العالمية تجربة الصين فى مجال الفضاء وكيف نجحت فى تطوير مجموعة كبيرة من برمجيات الأقمار الصناعية بمستوى متميز جدا، خاصة في ميادين عديدة منها: تكنولوجيا الاتصالات والبث الفضائي، والأبحاث العلمية والاختبارات التكونولوجية، وتحديد موارد الأرض ورصدها، والملاحة وتحديد المواقع، بالإضافة إلى تطوير سلسلة من الأقمار الصناعية الخاصة برصد التغيّر البيئي والكوارث الطبيعية.

وتعد التجربة الصينية أكثر تشعبا فى مجال أبحاث برمجيات الفضاء، حيث تنوع التطوير بين أبحاث برمجيات خاص بتحليل ودراسة الفضاء البعيد (Deep Space research)، واكتشاف الفضاء الخارجي وتطوير المفهوم السائد عن الأرض، والربط القوى ما بين التطبيقات (Typical Application System ) وتطوير البرمجيات، والبرمجيات المتخصصة فى قطاع التشغيل والمحطات الأرضية.

وتناول التقرير التجربة الهندية فى مجال البرمجيات وكيف تنافس الهند عالميا الآن فى مجال تطوير البرمجيات، حيث تقوم الهند بالاعتماد الكبير على مبرمجيها وخبراتهم فى التطوير، كما وضعت خطة للاستفادة من تقنيات الفضاء بما يتناسب مع طبيعة وظروف الهند كالتحذير من الكوارث والتخطيط العمرانى إلى أن وصل إلى تعليم الكبار من خلال برامج التوعية.

التجربة الهندية تناولت أيضا برمجيات الخاصة بقاذفات الأقمار الصناعية، حيث وصلت الهند إلى المستوى الذى تعتمد فيه على تكنولوجيات الإطلاق المتطورة محليًا، كما تقوم الهند بالإطلاق لدول أخرى، حيث اكتسبت ثقة العالم فى التطوير من خلال مجموعة تجارب ناجحة على المستوى الذى يميزها فى مصاف الدول التى تقوم بإطلاق الأقمار الصناعية مثل روسيا والصين وفرنسا وبعض الدول الأخرى.

وعرض التقرير التجرية الكندية فى تطوير برمجيات الفضاء واستخداماتها السلمية مثل مراقبة الأرض وعلوم الفضاء والاستكشاف والإتصالات بواسطة الأقمار الاصطناعية والتوعية الفضائية والتعليم.

ويعتبر النموذج الكندى نوعا ما نموذجا يصعب الاقتداء به فى مسار برمجيات وتكنولوجيا الفضاء، حيث يعتمد من حيث الدعم اللوجيستى على أطراف غير كندية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل مسار التطوير لهذة التجربة يخدم مصالح الولايات المتحدة فى المقام الأول.

وعرض هذا النموذج للوقوف على أوجه التعدد والاختلاف التى تتحكم فى رؤية وأهداف كل تجربة من تجارب تطوير البرمجيات، حيث كانت رسالة البرنامج الكندى هى السعي لتحقيق التفوق بشكل جماعي، كذلك الدعوة إلى موقف الموجهة إلى العميل ومنها دعم الاتصالات المفتوحة والتعهد بالتعاون والعمل مع الشركاء لمصلحتنا المتبادلة.

وكانت التجربة النيجيرية حاضرة فى صدر هذه الدراسة، حيث تعتبر نموذجا ناجحا على المستوى الإقليمى فى تطوير الكوادر البشرية التى تدعم نجاح هذا القطاع المهم من قطاعات التطوير والبحث العلمى منذ أن أطلقت برنامجها الفضائى، أصبح استكشاف الفضاء واستغلال الموارد الفضائية من العوامل السائدة في مجال الاتصالات، والأمن القومي، وإدارة الموارد الطبيعية، والتنبؤ، والملاحة، وإدارة الكوارث الطبيعية.

والهدف من سياسة برنامج الفضاء لدولة نيجيريا هو جعل أبحاث الفضاء وأنشطة التنمية جزءا من الاستراتيجيات الشاملة للتنمية الوطنية المستدامة.

وأشار التقرير إلى إمكانية اقتراح المهمة الأساسية لتطوير تكنولوجيات البرمجيات الفضائية، وهى وضع خطة تطويرية ذات رؤية بعيدة الأجل، وذلك بعد عرض الأمثلة المشار إليها آنفا من أماكن وجهات مختلفة من العالم ودراسة هذه النماذج دراسة تحليلية وافية، وأخذ الجزء الذى يمكن أن يفيد في تطوير تكنولوجيات وبرمجيات الفضاء فى مصر.

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