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محافظات

حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وإطلاق خدمة الشباك الواحد بالوادي الجديد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:54 م
حل مشاكل المستثمرين
حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وإطلاق خدمة الشباك الواحد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة وضعت خطة لحل مشاكل المستثمرين ومساعدتهم وذلك فى إطار توجيهات الحكومة لدفع عجلة الاستثمار والقضاء على الروتين والتوسع فى التنمية.

وأضاف، أن الخطة التي وضعتها المحافظة تشمل عقد لقاءات مع المستثمرين بشكل شهري للوقوف على جميع مشاكلهم إضافة إلى اللقاءات التي تعقد بصفة دائمة بلجنة فض المنازعات بوزارة العدل لحل المشاكل القانونية والبت فيها، وتفعيل خدمة الشباك الواحد بجميع مراكز المحافظة، مؤكدا إن أي مستثمر لديه مشكلة ما يتقدم بطلب الى مكتب الاستثمار بالمحافظة ويتم فحصها جيدا من قبل مجلس الإدارة لحلها ومتابعتها.

وأشار، إلى  أن محافظة الوادي الجديد شهدت طفرة كبيرة في المشاريع المتنوعة خاصة المشروعات الزراعية والحيوانية نتيجة التيسيرات الكبيرة التي منحتها المحافظة لكبار وصغار المستثمرين ، بالإضافة إلى متابعة مشاكلهم وحلها في أسرع وقت ، وتوفير دراسات الجدوى للمشاريع المتنوعة ، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الميدانية لكافة المشاريع التى تتم ورفع تقارير عنها أولا بأول والقضاء على التعديات ، وإعطاء مهلة للمشاريع المتوقفة وسحب الأراضي من المشروعات غير الجادة .

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