برلماني: تحويل المدارس الفنية لوحدات إنتاجية يكسب الطلاب قيمة احترام العمل

أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية تحويل المدارس الفنية لتكون وحدات إنتاجية يمارس فيها الطالب بنفسه حرفة يتعلمها ويجني منها المال، ما يكسبه قيمة احترام العمل المنتج، وتحقق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وتزيد انتماءه لها.





وأشار إلى دور إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة في تحقيق هذا الغرض؛ حيث تهتم بعمل المعارض والمسابقات التي تحفّز الطلاب على الاشتراك بمنتجاتهم، وهو ما يؤهلهم لاكتساب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة، بعد انطلاقهم في سوق العمل، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.



