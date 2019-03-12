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برلمان

برلماني: تحويل المدارس الفنية لوحدات إنتاجية يكسب الطلاب قيمة احترام العمل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:14 م
المدارس المصرية
المدارس المصرية
فريدة محمد
أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية تحويل المدارس الفنية لتكون وحدات إنتاجية يمارس فيها الطالب بنفسه حرفة يتعلمها ويجني منها المال، ما يكسبه قيمة احترام العمل المنتج، وتحقق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وتزيد انتماءه لها.

وأشار إلى دور إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة في تحقيق هذا الغرض؛ حيث تهتم بعمل المعارض والمسابقات التي تحفّز الطلاب على الاشتراك بمنتجاتهم، وهو ما يؤهلهم لاكتساب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة، بعد انطلاقهم في سوق العمل، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع. 

وذكر أن الطالب المشارك في مشروعات الوحدة المنتجة، يتدرب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، ويتم تشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط، مشيرًا لأهمية مردود الاستثمار في التعليم لزيادة الناتج القومي باعتباره أحد روافد الدخل القومي، وتنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.

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