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رياضة

ثلاث مواجهات مصرية لسيدات الاسكواش في بطولة بلاك بول اليوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:34 م
افتتاح البطولة
افتتاح البطولة
ريهام بكير


تنطلق في الثالثة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء منافسات بطولة بلاك بول سي آي بي لسيدات الاسكواش المفتوحة ، حيث تشهد المباريات ظهور البطلات المصنفات الاوائل على العالم.
وتلتقي الانجليزية لورا ماسارو المصنفة السابعة مع المصرية يثرب عادل التي فازت في الجولة الاولى امس على المصرية ميار هاني 3-2 بعد مباراة مثيرة حفلت بالندية ، وفي الرابعة والربع تلتقي المصرية نو الطيب المصنفة الرابعة عالميا مع المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادسة عشرة وكانت هانيا فازت على المصرية سلمى يوسف 3-صفر

وتشهد الساعة الخامسة مساء اليوم ظهور المصنفة الاولى عالميا رنيم الوليلي حيث تلتقي المصرية روان العربي المصنفة 21 عالميا وكانت روان فازت في الجولة الاولى أمس على لاعبة هونج كونج آني او المصنفة الحاية عشرة 3- صفر ، وفي السادسة الا الربع تلتقي المصرية نوران جوهر المصنفة الثامنة مع مواطنتها سلمى هاني الثانية عشرة في ثالث مواجهات اليوم المصرية الخالصة وكانت سلمى فازت امس على البلجيكية نيلي جيلس المصنفة 22 بنتيجة 3-1 ، وفي السادسة والنصف تلتقي الويلزية تسني ايفانز المصنفة الخامسة عشرة التي فازت على المصرية مريم متولي التاسعة عشرة 3-2 بعد مباراة مثيرة مع الهولندية جولي كينج المصنفة الثالثة عالميا ، وفي السابعة والربع تلعب المصنفة السادسة الانجليزية ساره جان بير مع جوسن التي حققت مفاجأة بفوزها في الجولة الاولى على الماليزية نيكول ديفيد المصنفة السابعة عشر عالميا وبطلة العالم السابقة لعدة سنوات 3-صفر ، وتلتقي لاعبة هونج كونج جوي شان المصنفة الرابعة عشرة مع الفرنسية كاميل سيرمي المصنفة الخامسة عالميا

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية تجمع المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا مع الانجليزية والسن والتر المصنفة التاسعة

وكان حفل الافتتاح انطلق امس الاثنين في السادسة والنصف وحضره الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي راعي البطولة واحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية واسرة الاسكواش المصري واسرة نادي بلاك بول برئاسة المهندس احمد العبد ، وتضمن الحفل فقرات فنية وقام محمد رائف العضو المنتدب لبلاك بول ومدير البطولة ومعه احمد سليمان عضو مجلس الادارة بتكريم اللعبة الماليزية نيكول ديفيد صاحبة الرقم القياسي العالمي في عدد مرات الفوز ببطولة العالم لتسع سنوات متتالية قبل ان تعلن اعتزالها اللعب بنهاية 2019
ثلاث مواجهات مصرية لسيدات الاسكواش في بطولة بلاك بول اليوم
ثلاث مواجهات مصرية لسيدات الاسكواش في بطولة بلاك بول اليوم
ثلاث مواجهات مصرية لسيدات الاسكواش في بطولة بلاك بول اليوم

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