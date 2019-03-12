وزيرة خارجية النمسا تؤكد أن العلاقات مع روسيا وصلت إلى مستوى جديد

أكدت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا أن العلاقات مع روسيا وصلت حاليا إلى مستوى جيد..مستشهدة في هذا الصدد بالاتصالات المستمرة والزيارات المتبادلة التي تجمعها مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.



وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا بعد الكشف مؤخرا عن قيام ضابط نمساوي سابق بالتجسس لصالح روسيا على مدى 20 عاما وهو قيد المحاكمة حاليا.



وقالت مصادر في الخارجية النمساوية في فيينا : "إن كنايسل وقعت فى موسكو اليوم مع لافروف على بيان مشترك حول منتدى سوتشى الخاص بالحوار مع المجتمع المدني".



وحول قضية الجاسوس الروسي .. نوهت المصادر بأن الوزيرة كنايسل رفضت الحديث عن القضية باعتبارها أمرا في سلطة القضاء حاليا.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي فيينا بعد غد الخميس ؛ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول مكافحة المخدرات كما سيلتقى مع الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين.



