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أردوغان في ورطة غير متوقعة.. صحف عالمية تبرز دخول اقتصاد أنقرة مرحلة الركود لأول مرة منذ عقد.. بلومبرج: تركيا تواجه صعودا شاقا لم يسبق له مثيل.. ومحللون: العام الجاري سيكون الأصعب أمام الليرة التركية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:14 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
  • معهد الإحصاء الرسمي التركي: أنقرة دخلت في مرحلة ركود اقتصادي بشكل رسمي
  • "بي بي سي": محللون يتوقعون أن يكون أداء الاقتصاد التركي ضعيفا هذا العام
  • "بلومبرج": الاقتصاد التركي يواجه صعودا شاقا لم يسبق له مثيل في عصر أردوغان

سلطت الصحف العالمية الضوء على إعلان مكتب الإحصاء الرسمي لتركيا، دخول البلاد مرحلة الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عقد.

وقال معهد الإحصاء التركي إن الاقتصاد تراجع بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2018، مقابل هبوط يبلغ 1.6% في الربع السابق، لافتا إلى أن انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين- يعني أن تركيا دخلت في مرحلة ركود اقتصادي رسميا.

وأوضحت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أثارت انخفاضا حادا في العملة التركية، إذ انخفضت الليرة التركية بنسبة 30% مقابل الدولار في العام الماضي، مما زاد من تكلفة الواردات بكثير وجعلها أعلى 3 مرات، وهو ما دفع البنك المركزي التركي لزيادة معدل الفائدة إلى 24%، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة وبالتالي بدأت السوق المحلية تتأثر كثيرا بهذا الارتفاع الكبير.

وعانت مبيعات السيارات والمساكن نتيجة لذلك، كما تضرر أيضا الإنتاج الصناعي.

وكان أردوغان تخطى في السابق محاولات الاقتصاديين لرفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

وأشارت بيانات الربع الأخير إلى أن النمو الاقتصادي انخفض بنسبة 2.6٪ بشكل عام لعام 2018، وهو الأبطأ منذ عام 2009، وانعكاسا ملحوظا عن معدل النمو البالغ 7.4٪ لعام 2017.

ووفقا لـ "بي بي سي"، يقول وزير المالية التركي بيرات البيرق إن المرحلة الأسوأ قد انتهت ويتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو بحلول نهاية العام، إلا أن المحللين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية يتوقعون أن يكون أداء الاقتصاد ضعيفا هذا العام.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية: "في الوقت الذي تمر فيه أسوأ فترات التباطؤ، فإننا نتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5٪ هذا العام".

في السياق نفسه، ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الاقتصاد التركي يواجه صعودا شاقا لم يسبق له مثيل في عصر أردوغان، مشيرة إلى أن الإنتاج الصناعي يشهد أكبر انخفاض له على مدار أكثر من تسع سنوات، كما أن الثقة الاقتصادية تقترب من أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية في 2009.

ويقول محللون إنه من خلال التسهيلات المبكرة قد يضحي البنك المركزي باستقرار الأسعار من أجل إحياء عجلة النمو من خلال تسهيل الائتمان. وبذلك سيتم تكرار نفس الخطأ الذي وقع كثيرا العام الماضي في تركيا.

ووفقا لتقديرات استطلاع بلومبرج، من المحتمل أن يبدأ المركزي التركي في التيسير النقدي في الربع القادم وسيقدم أكثر من 450 نقطة أساس من التخفيضات بنهاية العام.

وقال جيوم تريسكا، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في بنك كريدي أجريكول بباريس إن: "البنك المركزي ليس لديه مجال للمناورة". "يجب أن تبقي المعدلات الحقيقية مرتفعة من أجل استعادة المصداقية".

وأوضح بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي في رابوبنك بلندن: "يجب ألا تعتمد الإدارة على البنك المركزي لإنعاش الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة، ولكن في النهاية تبدأ في الوفاء بتعهداتها بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، مضيفا أن عدم القيام بذلك من المرجح أن يؤدي إلى اشتعال ضغوط البيع على الليرة في وقت تنخفض فيه الثقة بين الأسر والشركات.

وتابع "ماتيس" أن الأتراك يبدو أنهم يستعدون لضعف الليرة، مما زاد من حيازاتهم المحلية من العملات الأجنبية بأكثر من 10% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 171 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.

كما تشير التوقعات التي ذكرتها شركة "تي. دي" للأوراق المالية في مذكرة بحثية حديثة إلى أن العام الجاري سيكون الأصعب أمام الليرة التركية.

وتوقع رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة بالشركة، كريستيان ماجيو، أن تفقد الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي في البلاد.

كما أن هناك توقعات بأن يلامس التضخم مستويات قياسية مرتفعة خلال العام الجاري مع الأزمات الناتجة عن سداد أقساط الديون الخارجية المستحقة وتسجيل الليرة التركية لخسائر جديدة مقابل الدولار الأمريكي.

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