ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كيف نجح ريال مدريد في رد رغبة الانتقام من يوفنتوس؟

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:15 م
فلورنتينو بيريز رئيس
فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد
إسراء أشرف
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، نجح في رد رغبة الانتقام، من نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما تعاقد مع الهداف التاريخي للميرنجي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن بيريز رد الصفعة التي تلقاها من يوفنتوس، بتعاقده مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأوضح الموقع الإيطالي في تقريره، أن أندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس، كان يسعى بقوة للتعاقد مع "زيزو" خلفًا للإيطالي ماسيمليانو أليجري.

وأشار "كالتشيو ميركاتو"، إلى أن نتيجة مواجهة اليوفي أمام أتلتيكو مدريد، اليوم، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستحدد مصير أليجري الفترة المقبلة.

وأكد الموقع الإيطالي، أنه على الرغم من إن زيدان عاد لريال مدريد، إلا أن أندريا أنيللي ما يزال يحلم بالتعاقد مع "زيزو" خلال الأعوام القادمة.

وكان ريال مدريد أعلن مساء أمس الإثنين، عن عودة زيدان لقيادة ريال مدريد مجددًا، خلفًا لسولاري، الذي حقق نتائج سلبية مع الفريق، وودع بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وابتعد عن صراع لقب الليجا، بعد اتساع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة، في أسبوع مأساوي.

ترشيحاتنا

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان النهائية عليه.. رسوم من 50 لـ2000 جنيه

4 توصيات نارية من الأعلى للإعلام لضبط أداء الإعلام الرياضي

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

براءة نجل صفوت الشريف من تهمة الكسب غير المشروع

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

8 حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

ميدو يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

جزار إمبابة قتل صبيه بـ "ساطور" لوقوعه في حب ابنته ورغبته في الزواج منها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

فيديو

رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو
صندوق مكافحة الإدمان: انضمام القطاع الخاص لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات.. فيديو
احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟