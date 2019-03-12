كيف نجح ريال مدريد في رد رغبة الانتقام من يوفنتوس؟

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، نجح في رد رغبة الانتقام، من نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما تعاقد مع الهداف التاريخي للميرنجي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.



وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن بيريز رد الصفعة التي تلقاها من يوفنتوس، بتعاقده مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، لتولي قيادة ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.



وأوضح الموقع الإيطالي في تقريره، أن أندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس، كان يسعى بقوة للتعاقد مع "زيزو" خلفًا للإيطالي ماسيمليانو أليجري.



وأشار "كالتشيو ميركاتو"، إلى أن نتيجة مواجهة اليوفي أمام أتلتيكو مدريد، اليوم، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستحدد مصير أليجري الفترة المقبلة.



وأكد الموقع الإيطالي، أنه على الرغم من إن زيدان عاد لريال مدريد، إلا أن أندريا أنيللي ما يزال يحلم بالتعاقد مع "زيزو" خلال الأعوام القادمة.



وكان ريال مدريد أعلن مساء أمس الإثنين، عن عودة زيدان لقيادة ريال مدريد مجددًا، خلفًا لسولاري، الذي حقق نتائج سلبية مع الفريق، وودع بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وابتعد عن صراع لقب الليجا، بعد اتساع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة، في أسبوع مأساوي.