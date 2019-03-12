ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لافروف: الدبلوماسية الأمريكية المعاصرة تمارس العقوبات وشراء الحلفاء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:26 م
لافروف
لافروف
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص 500 مليون دولار لمساعدة أوروبا وآسيا في مواجهة "النفوذ الروسي" يعد محاولة لشراء حلفائه.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية، كارين كنايسل، اليوم الثلاثاء، في موسكو اوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "هذه ليست دبلوماسية، أو من الممكن أنها الدبلوماسية الأمريكية الحديثة التي تنحصر في ممارسة التهديدات والعقوبات أو كما يتضح، في محاولة شراء حلفائها".

وأضاف أنه "ينبغي على المشرعين ودافعي الضرائب الأمريكيين بالدرجة الأولى، أن يتخذوا قرارا حول ما إذا كان ذلك يتفق مع مصالحهم. كما يجب أن تحله الدول التي يمكن أن توجه إليها هذه المساعدة السخية الهادفة إلى مواجهة النفوذ الروسي الخبيث".

وأشار الوزير الروسي في الوقت ذاته إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الدول تعجبها مبادرة شرائها من جانب واشنطن.

وتابع: "لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الأخلاق الحديثة التي تسود حاليا في واشنطن فإنني لا أستبعد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على هذه الدول حال تخليها عن المساعدة المفروضة عليها".

ترشيحاتنا

هاشتاج #محطة_مصر يتصدر تويتر بعد زيارة كامل الوزير

حماس تتأهب وإسرائيل تهدد بضربة جوية لـ غزة

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو

الحكم على حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي 30 أبريل

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

الإفتاء تكشف عن 3 أسباب لتسمية رجب بالشهر الحُرم

علي جمعة يكشف عن شخص لا تقبل أعماله 40 ليلة لهذا السبب

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

فيديو

احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063
الإسكان توضح تفاصيل مشاركتها بأكبر معرض عقاري في فرنسا ..فيديو
الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟