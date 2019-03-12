أشرف رشاد: السوشيال ميديا كارثة بكل المقاييس

قال ٱشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن السوشيال ميديا كارثة بكل المقاييس خاصة بالنسبة للشباب بسبب كثرة المعلومات المغلوطة المتداولة عليها، وبما أن الشباب سريعو الهوى، شيمتهم الاندفاع، فإنهم الأكثر تضررا من السوشيال ميديا.



وأكد رشاد، خلال كلمته بندوة بجامعة حلوان ضمن فعاليات الموسم الثقافى بعنوان "دور شباب الجامعات فى مستقبل مصر وحاضرها"، أن أول مشاكل الشباب، أنهم سريعو الغضب وغير متفهمين للأمور فى أغلب الأحيان، حتى إذا بلغوا سن الرشد والتروي، 40 عاما.



جدير بالذكر أن ندوة "دور شباب الجامعات فى مستقبل مصر وحاضرها" أقيمت اليوم فى جامعة حلوان مدرج 8 لتوعية الطلاب بأهمية دورهم فى المجتمع ولتنمية الحث الوطنى وتأصيل انتماء الشباب.

