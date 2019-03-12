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مرأة

لن تصدق تكلفة إطلالة كيت ميدلتون اليوم.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:00 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
هاجر هانئ
تألقت اليوم دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بإطلالة كلاسيكية أنيقة أثناء مشاركتها فى إحدى المهام الرسمية.

وظهرت ببلوزة أنيقة باللون الموف الفاتح وتميز التصميم بالقماش الستان الناعم من gucci وبلغت تكلفتها 1,300 دولار أمريكي، ونسقت معها بنطلون فورمال باللون الأسود من Jigsaw، فيما انتعلت حذاء أنيقا باللون الأسود من Gianvito Rossi وكانت قيمته 695 يورو، وحملت حقيبة يد متوسطة الحجم من Aspinal of London، وبلغت 495 يورو.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخامة.
لن تصدق تكلفة إطلالة كيت ميدلتون اليوم.. صور
لن تصدق تكلفة إطلالة كيت ميدلتون اليوم.. صور
لن تصدق تكلفة إطلالة كيت ميدلتون اليوم.. صور
لن تصدق تكلفة إطلالة كيت ميدلتون اليوم.. صور
لن تصدق تكلفة إطلالة كيت ميدلتون اليوم.. صور

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