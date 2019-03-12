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أخبار العالم

أبو الغيط: يجب فرض التفاوض على إسرائيل لحل القضية الفلسطينية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:34 م
ندوة جامعة الدول
ندوة "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط.. الواقع والتح
كريم عاطف
قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية أصبحت الآن في مرحلة التجميد "في الثلاجة" ويجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها.

وتابع أبو الغيط، خلال إلقاء كلمته بندوة "جامعة الدول العربية وإقليم الشرق الأوسط.. الواقع والتحديات"، المنعقدة بالجامعة البريطانية في مصر، اليوم، أنه لا بد من إجبار إسرائيل على التفاوض وفتح قنوات اتصال بين الطرفين مرة أخرى حتي يتم التوصل إلى اتفاق.

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