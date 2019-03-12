باكستان: تم إحراز تقدم في محادثات السلام الجارية بين حركة طالبان والولايات المتحدة

قال وزيرالخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم /الثلاثاء/ إنه تم إحراز تقدم في محادثات السلام الجارية بين كل من حركة "طالبان" والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي امتدت لأكثر من أسبوعين.



وأضاف قريشي - في مؤتمر صحفي عقده في إسلام آباد مع نظيره الألماني هايكو ماس نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن باكستان قد شجعت جميع الفصائل داخل أفغانستان على الجلوس معا لإجراء حوار جاد.



يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من باكستان المساعدة في جهودها لإيجاد سلام عن طريق التفاوض مع حركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي.



وترفض حركة "طالبان" التفاوض مع حكومة كابول التي لا تشارك في المحادثات الجارية.



