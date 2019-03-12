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اقتصاد

بالأسماء.. إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال الصربي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:22 م
عمرو نصار وزير التجارة
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
ولاء عبد الكريم
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الصربى برئاسة المهندس أسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة ايادى للاستثمار والتنمية. 

والمجلس يتكون من عضوية الدكتور شريف الجبلى مجموعة بولى سيرف للأسمدة والدكتور تامر أبو بكر (شركة مشرق للبترول) والدكتور أحمد برهان (شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية / ايبيكو والمهندس سعيد احمد (شركة نايل لينين جروب) والمهندس حسن نوح (شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب/ عز الدخيلة والمهندس مدحت استفانوس شركة تيتان مصر والمهندس تامر وجيه (شركة برايم فارما) والمهندس وليد غراب مجموعة كنوز.

وياسر الرملى شركة اير كايرو والفريد انيس شركة ميناريل للنقل وفادى وديع شركة المصرية الأوروبية للاعشاب و جورج غبريال شركة تشورى تورز مصر و وليد الحسينى شركة Added Value للسياحة و كريم صبحى شركة كيمكس للحاصلات الزراعية) و عدوى مصطفى (شركة الولاء لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية و ياسر محمد شركة كايرو للاستيراد والتصدير و جون وديع شركة الشرق للتجارة والصناعة.

ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الصربى على المستويين التجارى والاستثمارى خاصة وان صربيا تمثل أحد الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.

وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل إختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وصربيا.

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