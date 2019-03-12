ميلانيا ترامب تشارك فى تكريم الأم تريزا المصرية فى احتفال بالخارجية الأمريكية

"المرأة العربية شجاعة واستثنائية" بتلك الكلمات بدأ الاحتفال السنوي الذي تنظمه الخارجية الأمريكية لتكريم عشر نساء استثنائيات من جميع أنحاء العالم، بحضور السيدة الأولى زوجة الرئيس، ميلانيا ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو.



وأوضح تقرير لبرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بالدور الذي تقوم به المرأة العربية لتنمية مجتمعاتها وإسهاماتها لنشر السلام والعدالة، ومنهم المصرية "ماما ماجي"، والمعروفة باسم الأم تريزا المصرية، التي فائز بجائزة المرأة الشجاعة لتكريس حياتها في خدمة الفقراء، وأسهمت عبر جمعيتها في توفير العلاج للمحتاجين وأسست مراكز للتدريب المهني.



وقالت ماما ماجي في تصريحات لـ"الغد" إن بعودة الإنسان لنفسه وتصالحه مع ذاته سيكتشف كنوز الله بداخله، وهو ما سيجعله شخص خلّاق ومقدام ومثابر يزيد من سعيه للخير، مطالبه كل شخص بالرجوع إلى إنسانيته لتكون نقطة انطلاق للبشر أجمعين.



ومن ضم المكرمات العقيدة خالدة خلف الأردنية، والتي تسلمت جائزة المرأة الشجاعة لدورها كجزء من النظام الشرطي في الأردن في تثقيف المواطن وتنمية أخلاقيات المجتمع وفق نظم وقواعد تضمن الرقي.



وأكد خالدة خلف أن تلك الجائزة تدل على أن الأردن هو الذي فاز بتلك الجائزة، وأنها مثلت بلادها، مشددة على أن جهاز الأمن العام الأردني يعمل على دعم وتطوير المرأة الأردنية.