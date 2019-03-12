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أخبار العالم

الصين تقترح ثلاثة مبادئ وخمس نقاط لإصلاح منظمة التجارة العالمية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:27 م
علم الصين
علم الصين
أ ش أ
أكد وزير التجارة الصيني (تشونغ شان) أن الصين تؤيد بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وتدعم الإصلاحات الضرورية لمنظمة التجارة العالمية التي تعتبر دعامة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الجانب الصيني اقترح ثلاثة مبادئ وخمس نقاط لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتعزيز سلطتها وفعاليتها.

وقال شان - في تصريحات نقلتها صحيفة (الشعب الصينية) اليوم /الثلاثاء/ - إن المبادئ التي اقترحها الجانب الصيني تتمثل في: حماية القيم الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف المتمثلة في عدم التمييز والانفتاح، وضمان المصالح التنموية للدول النامية الأعضاء، واتباع آلية اتخاذ القرار بالإجماع.

وأضاف شان أن النقاط الخمس المقترحة لإصلاح المنظمة هي: الحفاظ على وضع المنظمة كقناة رئيسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وإعطاء الأولوية للقضايا الرئيسية التي تهدد بقاء منظمة التجارة العالمية لاسيما قضية اختيار أعضاء هيئة الاستئناف، ومعالجة نزاهة القواعد التجارية والاستجابة لاحتياجات العصر، وضمان المعاملة الخاصة والتفاضلية للدول النامية الأعضاء لمواجهة الفجوة في التنمية العالمية وحماية حقوق التنمية في الدول النامية الأعضاء، وأخيرا ضرورة احترام نماذج التنمية الخاصة بالأعضاء والالتزام بشمول النظام التجاري متعدد الأطراف مع عدم فرض نموذج معين على الآخرين.

كما شدد شان على أن الصين ستشارك بفاعلية في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز الاتصالات والتعاون مع جميع الأعضاء، وتشجيع تعزيز إصلاح منظمة التجارة العالمية، ولعب دور الركيزة المهمة لمنظمة التجارة العالمية في الإدارة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل.

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