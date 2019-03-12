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أخبار العالم

مهاتير يؤكد التزامه بإخلاء ماليزيا من الفساد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:30 م
مهاتير
مهاتير
أ ش أ
أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم /الثلاثاء/ التزام حكومة بلاده بجعل الدولة نزيهة وخالية من الفساد.

وقال مهاتير - في تصريح أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الحكومة دائما تضمن أن تتم إدارة هذه البلاد بشكل نظيف وليس على أساس أغراض شخصية ، مما أسفر عن تكبد البلاد خسائر فادحة، موضحًا أنهم يبذلون قصارى جهودهم ، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، لمراقبة وتقييم مبادرات مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن "هذا المركز أيضا سيعقد لقاء مباشرًا مع أي وكالة حكومية لتقديم المشورة ومناقشة الأمور المتعلقة بالحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد من وقت لآخر، حتى تعرف ماليزيا لنزاهتها وليست بسبب فسادها".

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