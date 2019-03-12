توقف حركة القطارات بسبب تعطل قطار بطوخ

تعطلت حركة القطارات على خط "مصر - الإسكندرية" الزراعي في اتجاه الإسكندرية أمام مركز شرطة طوخ ساعتين تقريبا ما دفع ركابها للنزول لاستخدام المواصلات.



وطلبت محطة قطار طوخ إمدادات من محطة سكك حديد القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور إخطارا بتعطل حركة القطار " الإسكندرية - القاهرة" أمام مركز شرطة طوخ.



وتبين تعطل حركة القطار رقم 7 والذي وصل إلى محطة طوخ في الساعة الـ9 صباحا، وتحرك من المحطة في 9.15 وتعطل حال مروره من أمام مركز الشرطة، ما دفع سائق القطار إلى طلب إمداد من محطة القاهرة الذي وصل في 11.17 وغادر القطار في 11.29 دقيقة، ما أدى إلى تعطل الركاب أكثر من ساعتين

