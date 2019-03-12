ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توقف حركة القطارات بسبب تعطل قطار بطوخ

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:25 م
تعطل حركة القطارات
تعطل حركة القطارات بسبب تعطل قطار بطوخ
إبراهيم الهوارى
تعطلت حركة القطارات على خط "مصر - الإسكندرية" الزراعي في اتجاه الإسكندرية أمام مركز شرطة طوخ ساعتين تقريبا ما دفع ركابها للنزول لاستخدام المواصلات.

وطلبت محطة قطار طوخ إمدادات من محطة سكك حديد القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور إخطارا بتعطل حركة القطار " الإسكندرية - القاهرة" أمام مركز شرطة طوخ.

وتبين تعطل حركة القطار رقم 7 والذي وصل إلى محطة طوخ في الساعة الـ9 صباحا، وتحرك من المحطة في 9.15 وتعطل حال مروره من أمام مركز الشرطة، ما دفع سائق القطار إلى طلب إمداد من محطة القاهرة الذي وصل في 11.17 وغادر القطار في 11.29 دقيقة، ما أدى إلى تعطل الركاب أكثر من ساعتين

ترشيحاتنا

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

هاشتاج #محطة_مصر يتصدر تويتر بعد زيارة كامل الوزير

كلوب: متفائل بمواجهة بايرن ميونخ.. وليفاندوفسكي مهاجم عالمي

لأول مرة منذ 10 سنوات: تركيا تدخل نفق الركود الاقتصادي ..فيديو

تعرف على طلب منتخب تونس من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

الأرصاد : غدا..انخفاض كبير في درجات الحرارة وعواصف..فيديو

الحكم على حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي 30 أبريل

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

فيديو

احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063
الإسكان توضح تفاصيل مشاركتها بأكبر معرض عقاري في فرنسا ..فيديو
الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟