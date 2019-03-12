هيروشيما الياباني يفوز بثنائية على فيكتوري الأسترالي بدوري أبطال آسيا

فاز فريق سانفريس هيروشيما الياباني، على ضيفه ميلبورن فيكتوري الأسترالي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "إيديون" باليابان، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.



واستطاع شونكي هيجاشي لاعب وسط سانفريس هيروشيما، أن يسجل الهدف الأول للفريق الياباني في الدقيقة 3، قبل أن يتمكن كيسوكي هوندا متوسط ميدان ميلبورن فيكتوري، من إحراز هدف التعادل للفريق الأسترالي، في الدقيقة 71.



ولكن نجح دايكي أواوتارو مهاجم هيروشيما، في تسجيل الهدف الثاني للفريق الياباني في الدقيقة 86، ليقوده إلى الفوز.



وبهذا الفوز حقق سانفريس هيروشيما أول ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي ميلبورن فيكتوري الأسترالي في المركز الرابع والأخير دون أي نقطة.