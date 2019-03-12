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محافظ القاهرة يتفقد محيط منطقة الاستاد لمتابعة استعدادات بطولة أمم أفريقيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:18 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد محيط منطقة الاستاد استعداد لأمم افريقيا
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، محيط منطقة استاد القاهرة وأماكن إقامة الوفود المقترحة لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية للطرق والمداخل والمخارج من رصف وإنارة وتشجير والتى تتولاها مديرية الطرق.

وأصدر المحافظ تعليماته بتكثيف أعمال الانارة والنظافة ودهان كامل للأعمدة وصيانتها الدورية، مع استكمال نشر وتركيب اعمدة الانارة التجميلية بطول مداخل الاستاد والطرق المؤدية للمنطقة، وإقامة سياج حديدى تجميلى بمحيط المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بعد رفع كفاءتها وتدعيمها بأنواع مميزة من الزهور لإضفاء المظهر الجمالى بمداخل ومخارج المنطقة المحيطة للاستاد، مع تقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء وطلائها والتأكد من غلقها بإحكام وإزالة أي ملصقات عليها.

وكلف المحافظ اللواء إبراهيم عوض المشرف على المتابعة الميدانية بسرعة التنسيق مع أصحاب واتحاد ملاك كافة العقارات والمساكن المطلة والمحيطة بالاستاد مثل عمارات العبور وآل رشدان والتوفيق وغيرها، للبدء فوراَ فى عملية الطلاء الموحد للمبانى والواجهات المطلة بمحيط منطقة الاستاد، مشددًا على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط إقامة المباريات وإقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الاماكن السياحية والتراثية.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بمراجعة جميع المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبرى أكتوبر وطريق العروبة، وصلاح سالم، والمخيم الدائم ويوسف عباس وطريق النصر وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلاءها، وكذلك استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة، والتأكد من عمل الانارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضارى اللائق بالعاصمة، مطالبا بأن تتم كافة تلك الأعمال طبقا لخطة التطوير بالتنسيق والتواصل مع إدارة هيئة استاد القاهرة بهدف التجانس وتوحد الأعمال بين داخل وخارج منطقة الاستاد .

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