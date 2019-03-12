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فن

محمد رمضان يعلن وصول قناته الخاصة لـ 4 ملايين متابع

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:34 م
محمد رمضان
محمد رمضان
شيرين عادل
يطرح الفنان محمد رمضان، "كليب" جديدًا بالأسواق خلال الأيام تحت عنوان "القمر" بعد وصول عدد متابعي قناته الخاصة بيوتيوب لـ 4 ملايين شخص. 

وقال "رمضان"، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، أولًا انتظروا كليب #القمر في خلال أيام، ثانيًا شكرًا سيادة الجمهور الغالي على 4,000,000 subscriber على قناتي الشخصية على Youtube". 

يذكر أن النجم محمد رمضان ينافس في رمضان المقبل بمسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يقدم شخصيتان، الأولى شخصية الأب الذي يتوفى بالحلقات الأولى، والشخصية الثانية دور الابن الذي ينتقم لوالده ويعمل عامل في موقف ميكروباصات.

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