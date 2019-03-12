تقارير: زيدان يحدد أول صفقة لريال مدريد لعودة البطولات

كشفت الصحف الإيطالية عن أول صفقة يحتاجها فريق ريال مدريد بعد عودة زين الدين زيدان كمدير فني والذي يسعى لإعادة هيبة الملكي وحصد على كل البطولات الممكنة .



وأكدت صحيفة لاجازيتا الإيطالية أن زيدان يرغب في ترميم خط نصف الفريق بعد ظهوره مفككا خلال الموسم الحالي ، وتحسبا لرحيل مودريتش وتوني كروس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .



ونوهت الصحيفة في تقريرها إلى رغبة زيدان في التعاقد مع نجم خط وسط تشيلسي كانتي ولكن السبب الوحيد الذي يعيق انتقال اللاعب هو منع تشيلسي من التعاقدات حتى صيف 2020 مما يؤدي إلى صعوبة التخلي عن كانتي .



جدير بالذكر أن زين الدين زيدان يسعى لضخ دماء جديدة في صفوف الفريق وإعادة الفرحة للجماهير بعد موسم كارثي بكل المقاييس .