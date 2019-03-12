تحت رعاية الرئيس.. وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا بجامعة الأزهر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ود. شوقى علام مفتى الجمهورية، ود. محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ود. أورلاندو أنتونيو رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية، ود.ايتيان أهيلى الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية، وعدد من الوزراء، والسفراء، من مختلف دول القارة الإفريقية، وذلك بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.



وفى بداية كلمته التى ألقاها نيابة عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد د.خالد عبد الغفار أن تدشين المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا بجامعة الأزهر يأتي مواكبًا لعدد من الأحداث والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تمر بها قارتنا والعالم، والتى تضع على كاهلنا المزيد من المسئولية والسعى نحو تضافر الجهود المشاركة لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بمستوى قدرات الإنسان ومهاراته انطلاقا من الإيمان بأن الإنسان هو الغاية والهدف والوسيلة لكل تنمية أو رفاهية أو تقدم تشهده الدول والمجتمعات، مشيرًا إلى أن تدشين هذا المقر يواكب أيضًا حدثًا إفريقيًا مهمًا هو رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في دورته الحادية والثلاثين، مؤكدًا أن رئاسة مصر للاتحاد تعد فرصة مواتية لانطلاقة مشتركة لدول القارة وشعوبها نحو غد أفضل باستخدام أهم وأنجح الوسائل والأدوات لذلك، وخاصة التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.



وأشار الوزير إلى أنه فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تقوم الدولة بتنفيذ التكليف الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2019 عامًا للتعليم من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما نسعى إلى جعله عملًا مشتركًا مع الأشقاء الأفارقة ليكون عامًا للتعليم في مصر والقارة الإفريقية بأسرها.



ولفت د. عبد الغفار إلى انطلاق فعاليات (المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.. ما بين الحاضر والمستقبل) الذى يعقد خلال الفترة من 4-6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحظى برعاية وتشريف رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المنتدى يستهدف مناقشة واقع ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا ومنطقتنا بل والقارة الإفريقية كلها، والتحديات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها في إطار من التعاون والتكامل بين جميع الشركاء، مضيفًا حرص الدولة على أن تحظى إفريقيا ومنظومة التعليم والعلوم بحضور بارز من الجامعات الإفريقية وجامعات عموم إفريقيا، وكذلك ما يتعلق بالقضايا المطروحة حول آليات دعم التعليم العالى والبحث العلمي والتكنولوجيا فيها لتكون داعمة لأهداف أجندة التنمية المستدامة في القارة على المدى المتوسط والبعيد، أو من خلال الموضوعات المعنية بآليات التعاون والتنسيق بين دول القارة لرفع أداء وترتيب جامعاتها على المستوى العالمى بما يكفل توسيع مظلة التعاون التعليمي والبحثي والتقني ضمن الأطر المشتركة مثل مجموعة العشرة التى تقود منظومة التعليم وتحدياته بالقارة الإفريقية ورابطة تطوير التعليم في إفريقيا ووكالة الفضاء الإفريقية ولجان الاتحاد الإفريقي ذات الصلة وغيرها من الآليات والفعاليات التي تنتظم فيها دول القارة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.



وأوضح د. عبد الغفار أن على جامعات إفريقيا مسئوليات كبرى ومهام ضخمة نحتاج لإنجازها معًا من خلال التنسيق والتعاون بينها، وهو ما يكسب الحدث الذي نشهده اليوم مزيدًا من الأهمية بالنظر إلى ما يعنيه افتتاح مقر لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا بمصر، وإطلاق فعاليات مشتركة على هذا المستوى الرفيع، ولا سيما حين تستضيفها واحدة من أعرق جامعات العالم، وهى جامعة الأزهر الشريف.





