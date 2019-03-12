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محافظات

تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة إسعاف بمركز كفر صقر بالشرقية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:33 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٣٠١٦ لسنة ٢٠١٩ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ٩٠م الواقعة بحوض الخور الكبير والصغير نمرة ٦ بناحية القضاة مركز كفر صقر لصالح الوحدة المحلية بالقضاة، وذلك لإقامة وحدة إسعاف عليها.

وشدد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة كفر صقر ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقضاة، ونقل ملكية الأرض وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.

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