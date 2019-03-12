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مرأة

5 علاجات منزلية تساعدك في التخلص من الكلف

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:01 م
الكلف
الكلف
هاجر هانئ
يعتبر الكلف من أكثر المشاكل الجلدية التى تواجه العديد من السيدات، وبالأخص عقب فترة الحمل والولادة، لأنها تؤثر على الشكل الجمالي للوجه، وقد يظهر نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس أو حدوث خلل فى أحد الهرمونات.

وقدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض العلاجات المنزلية التى تساعدك فى التخلص من مشكلة الكلف.

-فيتامين E
يحتوي على المغذيات الضرورية لسلامة البشرة ونضارتها كما يستخدم بقصد التخلص من الكلف.

-البقدونس
يحتوى عصير البقدونس على العديد من الخصائص القادرة على تنظيف البشرة ومنحها النقاء والنضارة.

-الفراولة
خليط الفراولة يحتوي على حمض الستريك القادرعلى التخلص من آثار الكلف.

-زيت الخروع
يمسح الوجه بزيت الخروع قبل النوم ويترك حتى الصباح.

-اللبن
اللبن من المقشرات الطبيعية التي ينصح باستخدامها على البشرة لاحتوائه على حمض اللاكتيك فهو يحمى البشرة من التعرض للجفاف من خلال الغسيل اليومي للوجه به .

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