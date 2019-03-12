التخطيط القومي يعقد ندوة عن التنمية المستدامة لطلاب إحدى المدارس

نظم معهد التخطيط القومي ندوة تثقيفية لمدرسي وطلاب مدارس سانت فاطيما، للتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والدور الذي يقدمه المعهد، باعتباره أولى المؤسسات العلمية في مصر بل في الوطن العربي، المشاركة والداعمة للتنمية المستدامة منذ تأسيسه، كأحدى الآليات لتفعيل دور الشباب في إطار رؤية مصر 2030.



يأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وفي إطار دور معهد التخطيط القومي نحو دعم وبناء القدرات البشرية، وثقل الكوادر الشبابية، ايمانًا بدور الشباب المحوري والفعال في إحداث التنمية، وتوجه المعهد نحو نشر الثقافة الجماهيرية ورفع الوعي بقضايا التنمية، وذلك بتقديم مجموعة البرامج التدريبية التطوعية في المجالات العلمية المختلفة، هادفًا خدمة المجتمع.